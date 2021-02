Matrimoni | De Luca ‘apre’ | si riparte a primavera? Sarebbe ossigeno per l’economia campana

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna prima schiarita. Le parole che Vincenzo Deha destinato, venerdì scorso, al mondo del wedding hanno sortito gli effetti di una piacevole sorpresa. “deiè un’industria rilevante per la Campania,importante riavviarla” – ha spiegato il Governatore. E come non essere d’accordo. Certo, servono protocolli e organizzazione, ma gli operatori del settore hanno già dimostrato di essere pronti alla sfida. E se l’obiettivo è ripartire a, magari dopo Pasqua, siamo sicuri che si faranno trovare pronti. D’altronde, diciamocelo chiaramente, l’industria del wedding è stata tra le più penalizzate in questi dodici mesi di emergenza Covid. I dati – snocciolati con chiarezza nei giorni scorsi dal presidente di Assoeventi Michele Boccardi – sono ...

Luca_D_M_03 : RT @Iperbole_: Draghi nomina a capo del Dipartimento Affari generali e Legislativi Carlo Deodato, fan delle sentinelle in piedi e noto per… - Luca_zone : RT @SimoneAlliva: #Draghi nomina Carlo Deodato a capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi. Simpatizzante di CL e Sentinel… - pppgtwit : @zaiapresidente Luca, per quanto da sciatore e da imprenditore condivida preoccupazione e richieste di risarcimento… - StabiaChannel : #PoliticaLavoro #Campania - Covid, De Luca: «Corsie ospedali di nuovo ingolfate». Apertura ai matrimoni LEGGI LA NE… - occhio_notizie : Vincenzo De Luca: 'Occorre ripartire con i #matrimoni' -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni Luca

... pertanto decise, in seguito a ciò, di aboliree fidanzamenti per i giovani in età di ... Informazioni sull'autore del postValentini See author's postsValentini Articoli correlati ...Invece è finita cheVicini " nome "d'assalto" Vicio " dopo ventuno anni è ancora il bassista ... Chiaro: dopo vent'anni come in tutti iinizia a darti fastidio come quello ti guarda, tira ...Una prima schiarita. Le parole che Vincenzo De Luca ha destinato, venerdì scorso, al mondo del wedding hanno sortito gli effetti di una piacevole sorpresa. “L’economia dei matrimoni è un’industria ril ...“Giortì”, il nuovo format televisivo targato Maria De Filippi, arriva al parco giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio per le riprese di alcune puntate della trasmissione, ora in onda ora anche su La5 ...