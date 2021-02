Massimiliano Rosolino verso l’«Isola dei Famosi 2021»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 febbraio 2021) Se la notizia trovasse conferma, Massimiliano Rosolino si troverebbe in televisione, protagonista una terza volta di un reality show. Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, l’ex campione di nuoto sarebbe stato scelto da Mediaset come uno tra i naufraghi che, l’11 marzo prossimo, partiranno per l’Honduras. Rosolino, da parte sua, non ha confermato né smentito quanto scritto. Ma la vita dell’atleta oltre la vasca sembra rendere possibile l’ipotesi Isola dei Famosi.