“Massacro di San Valentino Ainslie bastonato come capitan Cook” La stampa britannica attacca Ineos | “Luna Rossa impeccabile”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) Magnus Wheatley è uno dei giornalisti di vela più influenti in Gran Bretagna, soprattutto perché non ha peli sulla lingua e usa un lessico molto forte per esprimere le proprie impressioni. Nelle ultime due settimane aveva pesantementeto, a suo dire colpevole di aver presentato “una richiesta di non conformità palesemente ridicola”. L’esperto si riferiva alla penalità inflitta aUk per un’irregolarità sull’outhaul, ravvisata proprio dall’equipaggio italiano. Wheatley aveva poi affondato il colpo: “Sono sicuro che vedremo lacrime quandoverrà spedita a casa e ricordatauna semplice nota a piè di pagina di questa edizione della Coppa America. Stanno giocando in modo sbagliato, mettendo tensione a questa competizione ...