(Di martedì 16 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Martinelli “Il #ciclismo oggi? Esasperato. Spremiamo gli atleti, e alla fine...” - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Martinelli “Il #ciclismo oggi? Esasperato. Spremiamo gli atleti, e alla fine...” - bayiskendr : RT @Gazzetta_it: #Martinelli “Il #ciclismo oggi? Esasperato. Spremiamo gli atleti, e alla fine...” - Gazzetta_it : #Martinelli “Il #ciclismo oggi? Esasperato. Spremiamo gli atleti, e alla fine...” - CSSport1015 : ?? #Borderò ?? Il ricordo di #MarcoPantani ??? Giuseppe Martinelli - Dirigente sportivo ed ex ciclista #Pirata |… -

Ultime Notizie dalla rete : Martinelli ciclismo

La Gazzetta dello Sport

Giusepperipensa a quel'di non troppo tempo fa, quando prima della gara ci si cambiava quasi in mezzo alla strada. Mentre adesso ci sono i motorhome da un milione di euro'. Il tecnico ...Matteo Sobrero alla partenza della tappa del Giro d'Italia 2020 Alba - Sestriere.Archiviato il primo raduno stagionale con la nuova squadra (l'Astana Pro Tech), per Matteo ..., ...Martino ultimamente fa spesso un sogno. C’è lui, che in carriera ha diretto tra gli altri Mar­co Pantani, Ste­fano Gar­zelli, Gilberto Si­mo­ni, Damiano Cunego, Vincenzo Nibali, Fabio Aru; ci sono le ...Intervista a Silvio Martinello, candidato alla Presidenza della Federciclismo che nel suo programma punta sulla sicurezza stradale ...