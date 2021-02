Martedì grasso origini e tradizioni italiane

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ledel, come quelle del Carnevale, affondano le proprie radici nella notte dei tempi. Già gli antichi greci e romani davano vita a riti che propiziavano abbondanza con feste in maschera in onore del dio Saturno. Nel Medioevo la Chiesa per porre un freno ai rituali pagani fece semplicemente coincidere questa festività come il periodo che anticipa la Quaresima. A questo si aggiungevano i festeggiamenti legati alla fine dell’inverno, periodo di carestia, e davano il benvenuto alla primavera e al calore del sole. Fu così che in epoca cristiana nel giorno precedente il mercoledì delle Ceneri, che dava inizio alla Quaresima, ci si lasciava andare agli eccessi. Inoltre la parola Carnevale, proviene dal latino “carnem” e “levare“, ossia levare la carne, poiché secondo la tradizione, il venerdì Santo non si mangia ...