Martedì grasso: ecco perché viene chiamato così l'ultimo giorno del Carnevale (Di martedì 16 febbraio 2021) Oggi è Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. Scopriamo per quale ragione questo giorno viene chiamato così getty imagesIl termine Carnevale deriva dal latino "Carnem levare" ovvero "eliminare la carne", tradizionalmente si faceva riferimento al banchetto prima del Mercoledì delle Ceneri. Un momento che segnava l'entrata del periodo della Quaresima e per questa ragione nel Martedì grasso è consuetudine mangiare carne ma anche dolci e caramelle. Dunque un giorno in cui abbandonarsi agli eccessi per poi rispettare, a partire dal Mercoledì delle Ceneri, 40 giorni di penitenza nel periodo di Quaresima.

