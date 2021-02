Martedi 16 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, Le cose che verranno (Di martedì 16 febbraio 2021) The KingdomAction di Peter Berg con Jamie Foxx, Jennifer Garner e Chris Cooper, prodotto da Michael Mann. Un agente dell'FBI viene inviato in Arabia Saudita per indagare su un attentato.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Le cose che verranno -... Leggi su digital-news (Di martedì 16 febbraio 2021) The KingdomAction di Peter Berg con Jamie Foxx, Jennifer Garner e Chris Cooper, prodotto da Michael Mann. Un agente dell'FBI viene inviato in Arabia Saudita per indagare su un attentato.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Leche-...

mcsiram : @g_brunella @sbonaccini In Abruzzo: fatta prenotazione il 18 gennaio solo per adesione al vaccino. Siamo al 18 febb… - ComunediCatania : Consiglio comunale: martedì relazione del Sindaco su riqualificazione aree ospedaliere dismesse L'assemblea presied… - azionebrescia : ??Martedì 12 gennaio ore 20.00 - RIUNIONE VALLECAMONICA IN AZIONE Puoi partecipare alla riunione su Zoom ( piattafor… - Area_arch : RT @MT_Firenze: #Parlanodinoi su @Area_arch // 'Cinema Nervi invita a riscoprire il valore e l’importanza culturale del Maestro. Il progett… - SilvanaBuonoco2 : @GiacoVirgili @DAVIDPARENZO @amendolaenzo @peppeprovenzano -