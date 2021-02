Marta Bassino oro nel gigante parallelo a Cortina

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali di: è della 24enne piemontese, oro nelfemminile. In finale laha battuto l`austriaca Katharina Liensberger. Vittoria pazzesca arrivata sul filo, visto che l'azzurra ha recuperato al centesimo lo svantaggio nella prima manche (50) e ha avuto la meglio perché ha segnato il miglior tempo nella seconda manche.In semifinale, a, laaveva rimontato la francese Worley sul filo dei centesimi dopo averne accusato 48 nella prima prova. E prima ancora nei quarti battuto Federica Brignone nel derby italiano.Adesso può sognare la doppietta con ilche è in programma giovedì. Laè infatti stata grande ...

