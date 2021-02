Marta Bassino oro ai Mondiali di sci nel Gigante parallelo, prima medaglia per l'Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) Marta Bassino è medaglia d'oro. L'azzurra ha vinto la finalissima contro Katharina Liensberger nel Gigante parallelo ai Mondiali di Cortina. Per l'Italia è la prima... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 febbraio 2021)d'oro. L'azzurra ha vinto la finalissima contro Katharina Liensberger nelaidi Cortina. Per l'è la...

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ?? Marta Bassino si aggiudica il parallelo di #Cortina2021! ???? RT per Super Mart… - Eurosport_IT : MARTA BASSINO È OROOOOO!!!! ???? Primo parallelo in un mondiale di sci e noi ci siamo con Marta Bassino, è storia! ??… - Coninews : ?? SUPER BASSINO ?? Ai Mondiali di #Cortina2021 Marta #Bassino è ORO nel parallelo! ?? - ellesupersonic : RT @SecondeLinee: È oro mondiale per #Bassino ! Arriva l'agognata prima medaglia per l'Italia ai mondiali di #Cortina2021, ed è del metall… - GHERARDIMAURO1 : Marta Bassino oro ai Mondiali di sci nel Gigante parallelo, prima medaglia per l'Italia -