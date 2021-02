Marta Bassino oro ai Mondiali di Cortina, è il primo trionfo italiano (Di martedì 16 febbraio 2021) L’azzurra Marta Bassino trionfa nel gigante parallelo, primo oro per l’Italia ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo. L’atleta piemontese ha battuto infinale l’austriaca Katharina Liensberger, rimontando lo svantaggio accumulato nella prima manche terminata in ritardo di 0?50. Il bronzo è andato alla francese Tessa Worley. Bassino ha chiuso le due prove con lo stesso tempo della sua avversaria ma, come le era già accaduto in semifinale contro la Worley, ha vinto perché ha ottenuto il miglior tempo nella seconda manche. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) L’azzurratrionfa nel gigante parallelo,oro per l’Italia aidid’Ampezzo. L’atleta piemontese ha battuto infinale l’austriaca Katharina Liensberger, rimontando lo svantaggio accumulato nella prima manche terminata in ritardo di 0?50. Il bronzo è andato alla francese Tessa Worley.ha chiuso le due prove con lo stesso tempo della sua avversaria ma, come le era già accaduto in semifinale contro la Worley, ha vinto perché ha ottenuto il miglior tempo nella seconda manche.

