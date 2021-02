Marta Bassino, chi è la sciatrice che ha conquistato l'oro nel parallelo di Cortina 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci – Marta Bassino è d’oro, spezza l’incantesimo e si fa il più bel regalo a 11 giorni dal suo venticinquesimo compleanno, tutto da scartare insieme ai fan degli azzurri: è lei a prendersi la medaglia più bella ai Mondiali di casa. E in una gara in parallelo, arriva curiosamente – come a Sochi 2014 con Tina Maze e Dominique Gisin in discesa - anche l’emozione dell’ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger, dopo qualche attimo di suspence e una fotocellula che cattura la “mano de Dios” dell’austriaca che passa per prima, mentre sono gli sci di Marta ad essere più avanti. Santa Maradona, santa Bassino, la medaglia intanto è (anche) sua. La prima medaglia per l'Italia “Bax” spazza via col sorriso le nubi di quello “zero tituli” dell’Italia ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 febbraio 2021), Mondiali di sci –è d’oro, spezza l’incantesimo e si fa il più bel regalo a 11 giorni dal suo venticinquesimo compleanno, tutto da scartare insieme ai fan degli azzurri: è lei a prendersi la medaglia più bella ai Mondiali di casa. E in una gara in, arriva curiosamente – come a Sochi 2014 con Tina Maze e Dominique Gisin in discesa - anche l’emozione dell’ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger, dopo qualche attimo di suspence e una fotocellula che cattura la “mano de Dios” dell’austriaca che passa per prima, mentre sono gli sci diad essere più avanti. Santa Maradona, santa, la medaglia intanto è (anche) sua. La prima medaglia per l'Italia “Bax” spazza via col sorriso le nubi di quello “zero tituli” dell’Italia ...

