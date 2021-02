Mariastella Gelmini | età | altezza | peso | marito e figli | studi e lavoro | carriera politica

(Di martedì 16 febbraio 2021)è una delle nuove protagoniste del panorama politico nazionale attuale. Recentemente nominata a capo del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie con il novello Governo Draghi. Già Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il Governo Berlusconi dal 2008 al 2011, è una deputata parlamentare dal 2006. Dal marzo del 2018 è capogruppo di Forza Italia alla Camera e rappresenta ad oggi una delle personalità politiche più fedeli alla guida di Silvio Berlusconi.ha appoggiato il capo politico fin dalle prime mosse della forza parlamentare che sta perdurando da quasi trent’anni.vita privata: anni,...

ROMA " Sarà, ministro per gli Affari regionali, il capo delegazione di Forza Italia al Governo. E' l'indicazione, riferiscono fonti del partito, del presidente Silvio Berlusconi, arrivata dopo ...'La pandemia è ancora forte - ha confermato il ministro per gli Affari Regionalial termine della riunione con il Cts - , non si può scherzare. Se è necessario fare scelte di ...Vita privata di Mariastella Gelmini: quanti anni ha, quanto è alta, quanto pesa. Chi è il marito, figli. Studi, lavoro, carriera politica ...