Maria Teresa Ruta svela perché Amedeo Goria non andrà all’Isola dei Famosi | il retroscena

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 16 febbraio 2021)ospite di Casa Chi, ha risposto anche alle domande croccantissime di Gabriele Parpiglia, parlando pure dell’ex maritoche aveva firmato il contratto per l’Isola deiufficialmente saltato per dei problemi con le prove fisiche.nondeiPare abbiano trovano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.