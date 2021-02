Maria Teresa Ruta rientra nella casa del “GF Vip” e risponde alle accuse di Stefania e Tommaso (Di martedì 16 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è stata una dei grandi protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La bionda showgirl, di certo, non si è risparmiata e ha vissuto intensamente la sua avventura all’interno della casa di Cinecittà. Per la verità, ci sono stati alcuni momenti anche di tensione e di stanchezza in quei lunghi giorni in cui ha condiviso la vita quotidiana insieme con i suoi colleghi vipponi. Comunque sia, la Ruta ha anche raggiunto un record di non poco conto, poiché nel corso delle puntate è riuscita a collezionare ben 22 nomination. Il momento, però, di varcare la fatidica porta rossa è arrivato anche per lei. Tuttavia, pare che la suddetta non abbia ancora digerito la sua recente eliminazione. Inoltre, l’ex gieffina ha avanzato l’ipotesi che la sua uscita dal reality sia ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 16 febbraio 2021)è stata una dei grandi protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La bionda showgirl, di certo, non si è risparmiata e ha vissuto intensamente la sua avventura all’interno delladi Cinecittà. Per la verità, ci sono stati alcuni momenti anche di tensione e di stanchezza in quei lunghi giorni in cui ha condiviso la vita quotidiana insieme con i suoi colleghi vipponi. Comunque sia, laha anche raggiunto un record di non poco conto, poiché nel corso delle puntate è riuscita a collezionare ben 22 nomination. Il momento, però, di varcare la fatidica porta rossa è arrivato anche per lei. Tuttavia, pare che la suddetta non abbia ancora digerito la sua recente eliminazione. Inoltre, l’ex gieffina ha avanzato l’ipotesi che la sua uscita dal reality sia ...

GrandeFratello : Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, questa sera Maria Teresa avrà un confronto con gli… - GrandeFratello : 'Eravate i miei amici'. Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degl… - GrandeFratello : Tommaso e Stefania rispondono: il loro allontanamento deriva anche (e soprattutto) da alcuni atteggiamenti difficil… - mitomita1 : RT @noemi29223769: Maria Teresa se teneva davvero a Stefania ( soprattutto ora che è al televoto) e a Tommaso.. avrebbe impedito al marito… - AnnaScotto10 : RT @RutaAllTheWay: “Hey boy how are you? ????? YOU ARE CRAZY BOY, PAZZOOO SEI PAZZO TUUU' gli aerei erano di un altro livello con Maria Ter… -