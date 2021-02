Maria Teresa Ruta confessione: “Ho mentito, ma l’ho fatto per un motivo” (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria Teresa Ruta spiazza tutti e fa una confessione davvero inaspettata: ecco il vero motivo, molto nobile, per cui l’ha fatto. Maria Teresa Ruta ha spiazzato tutti ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 quando è entrata in casa nuovamente per parlare, seppur per pochissimo tempo, con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui ha Leggi su youmovies (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.spiazza tutti e fa unadavvero inaspettata: ecco il vero, molto nobile, per cui l’haha spiazzato tutti ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 quando è entrata in casa nuovamente per parlare, seppur per pochissimo tempo, con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui ha

GrandeFratello : Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, questa sera Maria Teresa avrà un confronto con gli… - GrandeFratello : 'Eravate i miei amici'. Maria Teresa ha la possibilità di avere un confronto con Tommaso e Stefania. I silenzi degl… - GrandeFratello : Tommaso e Stefania rispondono: il loro allontanamento deriva anche (e soprattutto) da alcuni atteggiamenti difficil… - bo_bi_bu : RT @ahoy_mat: Comunque Stefania è andata in nomination quasi quando Maria Teresa (è stata la 2ª piu nominata dell’edizione) ma tutte ste sc… - ccaarmencita : RT @ziamseyes: Stefania: 'Non ci rimarrà troppo male Rosalinda?' Dayane: 'Amore ognuno pensa per sé ora' Stefania: 'E poi dice a me che non… -