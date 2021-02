(Di martedì 16 febbraio 2021) Saràa guidare ilDtm la prossima stagione. L’attualedelMonchengladbach ha deciso di avvalersi della clausola rescisorria che lo legava al club fino al 2022. Per i gialloneri è l’inizio di uncorso dopo l’esonero di Favre e l’avvento del traghettatore Terzic. Perchèha lasciato il M’gladbach? La decisione è stata presa in prima persona dalstesso che, dopo essersi messo in mostra con il suo club, si sente pronto per rilanciare le sorti di un club, il Dortmund, ormai da tanti anni lontano dalle posizioni di vertice. Il ds dei Fohlen, Max Eberl, si è espresso così sul divorzio dal suo:”Abbiamo discusso tanto nelle ultime settimane sul futuro di ...

FedericoSled : @SpudFNVPN @SpudFNVPN Marco Rose al BVB, quanto lo dovremo aspettare ancora in Italia?? ?? - MoliPietro : Marco Rose sara’ il nuovo tecnico del Borussia Dtm - infoitsport : Marco Rose lascerà il Gladbach - infoitsport : UFFICIALE: Borussia Dortmund, Marco Rose sarà l'allenatore a partire dalla prossima stagione - StadioSport : Ufficiale: Rose allenatore del Borussia Dortmund da luglio 2021: Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia D… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Rose

Con il Dortmund, in piena crisi, che oggi ha strappato, in vista della prossima stagione,al Gladbach: sarà lui il tecnico dei gialloneri nella prossima stagione. La gara ? Senza Müller e ...ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Borussia Moenchengladbach per passare, a fine stagione, al Borussia Dortmund . La sorpresa in Bundesliga arriva proprio da una nota ...'INGLESE' NEL 25% DEI CASI IN CAMPANIA (a cura. Gattuso chiarisce sul look mostrato durante il match di sabato tra Napoli e Juventus Il Verona batte il Parma 2-1 nel posticipo della 22a giornata.Dayot Upamecano al Bayern Monaco e Marco Rose al Borussia Dortmund sono gli esempi di questi giorni. Nella settimana di Siviglia-Dortmund i gialloneri hanno il loro allenatore per il futuro, ma annunc ...