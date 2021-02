Mancini: “In Italia i giocatori forti non sono mai mancati, siamo riusciti a trovare una bella coesione” (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così del momento dell’Italia durante la trasmissione ‘Free Sport’ in onda su ‘Lab tv’: “Ci fa piacere che la Nazionale sia tornata ad essere importante per i tifosi Italiani che si erano un po’ allontanati e ci fa ancora più piacere che questa squadra riesca a esprimere un buon calcio. siamo riusciti a mettere insieme un buon gruppo, andando a cercare anche i giocatori un po’ più giovani dandogli però la possibilità di giocare in nazionale. siamo riusciti a trovare subito una bella coesione. In Italia i giocatori non sono mai mancati, magari in alcuni ruoli in alcuni ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così del momento dell’durante la trasmissione ‘Free Sport’ in onda su ‘Lab tv’: “Ci fa piacere che la Nazionale sia tornata ad essere importante per i tifosini che si erano un po’ allontanati e ci fa ancora più piacere che questa squadra riesca a esprimere un buon calcio.a mettere insieme un buon gruppo, andando a cercare anche iun po’ più giovani dandogli però la possibilità di giocare in nazionale.subito una. Innonmai, magari in alcuni ruoli in alcuni ...

