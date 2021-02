Mancini: “Felice che la Nazionale abbia riavvicinato i tifosi all’azzurro. Dopo l’Europeo…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel corso della trasmissione Free Sport su Lab Tv è intervenuto il CT dell’Italia Roberto Mancini che ha sottolineato diversi aspetti legati al gruppo della Nazionale ma ha anche parlato del suo futuro.Mancini: Nazionale, tifosi e futurocaption id="attachment 1061719" align="alignnone" width="530" Italia Mancini (getty images)/caption"Il nostro lavoro fin qui? Sicuramente siamo felici che la Nazionale sia tornata ad essere importante per i tifosi italiani che si erano un po’ allontanati. Ci fa piacere che la squadra si esprima bene con un buon calcio e che faccia divertire. Siamo felici perché si è creato un bellissimo gruppo con un gran feeling", ha spiegato il ct Mancini. "Quale è stato il segreto con i giovani? Beh, devo dire che i ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel corso della trasmissione Free Sport su Lab Tv è intervenuto il CT dell’Italia Robertoche ha sottolineato diversi aspetti legati al gruppo dellama ha anche parlato del suo futuro.e futurocaption id="attachment 1061719" align="alignnone" width="530" Italia(getty images)/caption"Il nostro lavoro fin qui? Sicuramente siamo felici che lasia tornata ad essere importante per iitaliani che si erano un po’ allontanati. Ci fa piacere che la squadra si esprima bene con un buon calcio e che faccia divertire. Siamo felici perché si è creato un bellissimo gruppo con un gran feeling", ha spiegato il ct. "Quale è stato il segreto con i giovani? Beh, devo dire che i ...

