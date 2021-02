Maledetto il giorno che t’ho incontrato: stasera in tv un imperdibile Carlo Verdone d’annata (Di martedì 16 febbraio 2021) Jimi Hendrix: lo psichiatra tedesco? No, non siamo impazziti. Ma se amate il cinema di Carlo Verdone avrete sicuramente colto la citazione. stasera in tv il canale Cine 34 manda in onda alle 21 uno dei film più belli dell’attore e regista romano: Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Se non l’avete mai visto, questa è la volta buona: da non perdere. La trama di Maledetto il giorno che t’ho incontrato Bernardo è un giornalista romano che vive a Milano ed è in cura da uno psicanalista perché la fidanzata lo ha lasciato. Qui conosce l’attrice Camilla, altra paziente piena di complessi dall’ansiolitico facile. La loro improbabile amicizia è fatta di alti e tanti bassi. Litigi e riappacificazioni. Ma i ... Leggi su amica (Di martedì 16 febbraio 2021) Jimi Hendrix: lo psichiatra tedesco? No, non siamo impazziti. Ma se amate il cinema diavrete sicuramente colto la citazione.in tv il canale Cine 34 manda in onda alle 21 uno dei film più belli dell’attore e regista romano:ilche. Se non l’avete mai visto, questa è la volta buona: da non perdere. La trama diilcheBernardo è un giornalista romano che vive a Milano ed è in cura da uno psicanalista perché la fidanzata lo ha lasciato. Qui conosce l’attrice Camilla, altra paziente piena di complessi dall’ansiolitico facile. La loro improbabile amicizia è fatta di alti e tanti bassi. Litigi e riappacificazioni. Ma i ...

