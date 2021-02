“Maledetto il giorno che t’ho incontrato” stasera in tv, Jimi Hendrix accompagna Verdone (Di martedì 16 febbraio 2021) Tutta colpa di una piccola sala da 40 posti. Il Filmstudio proiettava per pochi intimi, film d’avanguardia con un tocco rivoluzionario, alternati ai classici. A Carlo Verdone l’aveva segnalato suo padre. E Mario Verdone se ne intendeva. Se non fosse stato per quelle avventure che consumava a luci spente, sul finire degli anni ’60, la passione per il cinema non sarebbe mai nata in lui, Carlo per tutti noi. Un amico. Grandioso ma semplice, scrutatore da strada. “Maledetto il giorno che t’ho incontrato“, stasera in tv, è un film del 1992. Quando da regista, Verdone, decide di mescolare il dolce all’amaro. Lascia, apparentemente, le comiche dei suoi personaggi cavalli di battaglia, per guardare al dramma. Alle nevrosi dell’età adulta. Abituati come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Tutta colpa di una piccola sala da 40 posti. Il Filmstudio proiettava per pochi intimi, film d’avanguardia con un tocco rivoluzionario, alternati ai classici. A Carlol’aveva segnalato suo padre. E Mariose ne intendeva. Se non fosse stato per quelle avventure che consumava a luci spente, sul finire degli anni ’60, la passione per il cinema non sarebbe mai nata in lui, Carlo per tutti noi. Un amico. Grandioso ma semplice, scrutatore da strada. “ilche“,in tv, è un film del 1992. Quando da regista,, decide di mescolare il dolce all’amaro. Lascia, apparentemente, le comiche dei suoi personaggi cavalli di battaglia, per guardare al dramma. Alle nevrosi dell’età adulta. Abituati come ...

