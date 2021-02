Madalina Ghenea bomba sexy | sguardo sensuale e lato B da urlo FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Cosa ne pensate del mio amore? L’unico uomo della mia vita“.e il suo pupazzo: una love story infinita. La modella rumena, che nelle scorse settimane è stata accostata a un presunto flirt con Nicolò Zaniolo, in occasione di San Valentino ha pubblicato alcuni scattiaccanto al suo gigantesco pupazzo.B in evidenza: un mix che ha fatto letteralmente impazzire i propri fan di Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDiana(@official) SportFace.

unashippernata : @_sonnenblvme Ma lui non stava con Madalina Ghenea? - tempoweb : A San Valentino la modella rumena lascia aperto il mistero #gossip #iltempoquotidiano - Damianodanny1 : ZANIOLO, LASCIA QUALCOSA ANCHE A NOI FINE RELAZIONE CON SARA SCAPERROTTA MISTERIOSO FLIRT CON MADALINA GHENEA,… - _DAGOSPIA_ : DOPO IL MISTERIOSO FLIRT CON MADALINA GHENEA,ZANIOLO FA IL LUMACONE SU INSTAGRAM CON NICOLE MINETTI - Grigiopel : Nicolò Zaniolo, nuovo gossip: Nicole Minetti mostra il messaggio privato... - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Madalina Ghenea

Al centro delle attenzioni mediatiche i suoi flirt o presunti tali: prima con la modella, poi con l'influencer Chiara Nasti. In tutto ciò, fra qualche mese diventerà papà. Infatti ...Già, perché dopo il super gossip che lo voleva legato (anche se solo per poche notti infuocate…) con, che pure ha smentito, ora… eccolo flirtare nientemeno che con ...Madalina Ghenea fa sognare i fan con uno scatto in intimo da capogiro. La splendida modella e attrice rumena ha postato su Instagram una foto nella quale mostra il suo fisico statuario, e al contempo ...dopo le voci di un suo possibile flirt di Nicolò Zaniolo con Madalina Ghenea, pare che il nome del calciatore si stato affiancato a quello di Chiara Nasti ...