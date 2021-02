M5S, si torna a votare su Rousseau: gli iscritti decidono la nuova leadership. L’ipotesi Conte (Di martedì 16 febbraio 2021) È iniziata alle 12 di oggi una nuova consultazione sulla piattaforma Rousseau: gli iscritti del M5S si esprimeranno sulla riforma dello statuto, che prevede l’istituzione di un direttorio di cinque persone al posto del capo politico, ruolo ricoperto ad oggi da Vito Crimi. Ci sono buone probabilità che la proposta passi, il che aprirebbe la porta a nuove figure nella leadership pentastellata, tra cui Barbara Lezzi e Nicola Morra, la sindaca di Roma Virginia Raggi o l’europarlamentare Dino Giarrusso. E si fa strada L’ipotesi che nel direttorio possa rientrare anche l’ex premier Giuseppe Conte, il quale ieri ha fatto sapere in un’intervista al Fatto Quotidiano di essere pronto a “dare il suo contributo” per costruire quella “alleanza per lo sviluppo sostenibile” tra Pd-M5S e Leu di cui ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) È iniziata alle 12 di oggi unaconsultazione sulla piattaforma: glidel M5S si esprimeranno sulla riforma dello statuto, che prevede l’istituzione di un direttorio di cinque persone al posto del capo politico, ruolo ricoperto ad oggi da Vito Crimi. Ci sono buone probabilità che la proposta passi, il che aprirebbe la porta a nuove figure nellapentastellata, tra cui Barbara Lezzi e Nicola Morra, la sindaca di Roma Virginia Raggi o l’europarlamentare Dino Giarrusso. E si fa stradache nel direttorio possa rientrare anche l’ex premier Giuseppe, il quale ieri ha fatto sapere in un’intervista al Fatto Quotidiano di essere pronto a “dare il suo contributo” per costruire quella “alleanza per lo sviluppo sostenibile” tra Pd-M5S e Leu di cui ...

