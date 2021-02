M5s | Casalino a La7 | “Ora tutti diano una mano | anche Di Battista Ognuno di noi ha ricevuto tanto Renzi? Suoi attacchi medaglie al valore”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Il M5s sta attraversando un momento molto difficile e particolare.di noi hatantissimo: vale per me e per ogni singolo parlamentare. Adesso è il momento in cuidobbiamo dare una. Mi rivolgo alle coscienze die chiedo di non andare via, perché è facile andarsene quando il Movimento è in difficoltà. Quando era al 33%, eravamodel M5s“. Sono le parole di Rocco, portavoce dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della trasmissione “Otto e mezzo”, su La7. L’appello diè rivoltoad Alessandro Di: “E’ un mio amico e chiedoa lui riflettere, perché, ripeto,di noi ha preso ...

Rocco: 'Momento difficile per il, sbagliato andare via' Roccoha poi parlato del, il partito di cui è stato per anni responsabile della comunicazione. 'È un momento molto ...ha però tracciato chiaramente la strada che Conte dovrebbe seguire per avere un futuro in politica: 'Sulla leadership dei 5 Stelle può esserci una discussione tra Conte o Di Maio ma non so ...Casalino ospite da Lilli Gruber con Scanzi e Severgnini. Rimpatriata fra M5s, Cairo e Fatto Quotidiano. Questa sera Lilli Gruber accoglierà a 8 e 1/2 come ospite speciale Rocco Casalino, ex portavoce ...L'appello di Casalino a Di Battista: "È facile andare via con il M5s in difficoltà, ha preso tanto dal Movimento ora è il momento di dare" ...