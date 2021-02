L' Ungheria ' spegne' la radio anti - Orban | l' Ue attacca Budapest | ' Motivi discutibili'

tax_tweet : L'Ungheria 'spegne' la radio anti-Orban, l'Ue attacca Budapest: 'Rispettare la libertà d'informazione' - AndreaColandrea : RT @TodayEuropa: #Attualità #Network L'Ungheria 'spegne' la radio anti-Orban, l'Ue attacca Budapest: 'Rispettare la libertà d'informazione'… - TodayEuropa : #Attualità #Network L'Ungheria 'spegne' la radio anti-Orban, l'Ue attacca Budapest: 'Rispettare la libertà d'inform… - laboescapes : RT @RadioRadicale: #Ungheria: l'ultima radio libera si spegne definitivamente. Intervista a Andras Arato, presidente e proprietario della… - alesSarda2908 : RT @senzasinistra: #Orban #Ungheria spegne #Klubradio, radio indipendente. L'Ue a Orban: 'Lasciatela trasmettere'. Al Partito Popolare Eu… -

La reazione Ue 'L'dovrebbe rispettare la carta dei diritti fondamentali, che include la libertà di espressione, informazione e di impresa', ha ribadito ieri Christian Wigand , portavoce ...Le parole del primo ministro, che all'epoca si ribellava nel corso di un dibattito finito con una maggioranza di due terzi a favore della condanna dell'sulle violazioni dei valori ...Le accuse al premier: fra un anno ci saranno elezioni cruciali per Orban e una lista comune dell'opposizione, per la prima volta, è in testa nei sondaggi rispetto al partito di governo ...Domenica 14 febbraio l’ungherese Klubradio ha trasmesso per l’ultima volta sui 92,9 MHz delle frequenze nazionali. L’ente ungherese che regolamenta le emissioni radio non ha prorogato la licenza perch ...