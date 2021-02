Lukaku mai così incisivo | ecco il dato che dimostra la sua crescita

(Di martedì 16 febbraio 2021) Quella che sta vivendo Romeluin maglia Inter è probabilmente la miglior stagione della sua carriera: anche i numeri evidenziano i miglioramenti Contro la Lazio, l’Inter ha approfittato nel migliore dei modi del crollo della Juve e centrato una vittoria decisiva in chiave scudetto. Ancora una volta, il successo è stato deciso da un Romeluincontenibile, autore di una doppietta e dell’assist per Lautaro. Come abbiamo scritto ieri, il belga ha ben approfittato degli scompensi tattici della Lazio. Avendo segnato in avvio, i nerazzurri si sono potuti difendere bassi, facendo riversare i rivali nella propria trequarti. In tal modo, l’Inter ha potuto seminare il panico in ripartenza, conche su distanze ampie ha letteralmente bruciato i difensori biancocelesti. Basti vedere come è arrivato il terzo gol, con Parolo ...

Quella che sta vivendo Romelu Lukaku in maglia Inter è probabilmente la miglior stagione della sua carriera: anche i dati evidenziano i miglioramenti ...VIDEO - NERAZZURLI - FA TUTTO LUKAKU, TRAMONTANA INCONTENIBILE PER IL BELGA Ospite nello studio di Sky Sport, nel corso di '23', Lele Adani ripensa alla vittoria contiana dell'Inter sulla Lazio: 'La p ...