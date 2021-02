Luigi Berlusconi diventa papà: la moglie Federica Fumagalli è incinta (Di martedì 16 febbraio 2021) È trascorso davvero pochissimo tempo da quando hanno pronunciato il fatidico sì, e la famiglia già si allarga. Luigi Berlusconi, ultimogenito di Silvio e Veronica Lario, e sua moglie Federica Fumagalli accoglieranno presto il loro primo figlio, dal momento che lei è in dolce attesa. La notizia arriva dal settimanale Chi, ed è una vera sorpresa: Luigi e Federica sono sempre stati molto riservati, ma in questa occasione hanno fatto un piccolo strappo alla regola per annunciare il lieto evento. A quanto pare, la Fumagalli sarebbe appena entrata nel quarto mese di gravidanza, quindi il piccolo dovrebbe nascere all’inizio dell’estate. Nessun indizio sul sesso del futuro erede Berlusconi, né tantomeno sul nome che i genitori potrebbero aver ... Leggi su dilei (Di martedì 16 febbraio 2021) È trascorso davvero pochissimo tempo da quando hanno pronunciato il fatidico sì, e la famiglia già si allarga., ultimogenito di Silvio e Veronica Lario, e suaaccoglieranno presto il loro primo figlio, dal momento che lei è in dolce attesa. La notizia arriva dal settimanale Chi, ed è una vera sorpresa:sono sempre stati molto riservati, ma in questa occasione hanno fatto un piccolo strappo alla regola per annunciare il lieto evento. A quanto pare, lasarebbe appena entrata nel quarto mese di gravidanza, quindi il piccolo dovrebbe nascere all’inizio dell’estate. Nessun indizio sul sesso del futuro erede, né tantomeno sul nome che i genitori potrebbero aver ...

