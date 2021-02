Luigi Berlusconi diventa papà, Federica Fumagalli aspetta il primo figlio (Foto) (Di martedì 16 febbraio 2021) Silvio Berlusconi sta per diventare nonno di un altro nipotino: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli attendono il primo figlio. Sulla rivista Chi le Foto della coppia, l’annuncio del lieto evento in casa Berlusconi. La coppia si è sposata il 7 ottobre del 2020 a Milano, 32 anni lui, lui 31 anni lei ma la dolce attesa arriva dopo nove anni di fidanzamento. La coppia è da sempre molto riservata, pochissime le immagini delle loro nozze, ed è stata sempre la rivista di Alfonso Signorini a pubblicare qualche scatto dell’abito da sposa, qualche dettaglio del giorno delle nozze. Il matrimonio nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la promessa di un amore eterno e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021) Silviosta perre nonno di un altro nipotino:attendono il. Sulla rivista Chi ledella coppia, l’annuncio del lieto evento in casa. La coppia si è sposata il 7 ottobre del 2020 a Milano, 32 anni lui, lui 31 anni lei ma la dolce attesa arriva dopo nove anni di fidanzamento. La coppia è da sempre molto riservata, pochissime le immagini delle loro nozze, ed è stata sempre la rivista di Alfonso Signorini a pubblicare qualche scatto dell’abito da sposa, qualche dettaglio del giorno delle nozze. Il matrimonio nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la promessa di un amore eterno e ...

