L’UEFA celebra il successo del protocollo | rinviato solo l’1% delle partite

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 febbraio 2021)ha pubblicato alcuni dati relativi alledisputate da quando è entrato in vigore ilReturn to Play, fatto per giocare in sicurezza contro il Covid. Dal 15 agosto 2020 al 4 gennaio 2021 sono state giocate 1.028 gare in 12 competizioni diverse, con12saltate. Ceferin ha commentato così i dati. È un traguardo fenomenale e il risultato di molto duro lavoro delassociazioni, dei club, dei giocatori, degli arbitri eautorità locali, che hanno collaborato. Il calcio ha dimostrato ancora una volta la sua importanza al benessere dei tifosi durante il lockdown e sono felice cheabbia fatto da capofila nel disputarein queste circostanze così ...