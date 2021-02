L'Ue si prepara alla battaglia della ripresa, ma all'Ecofin avvertono: non si salvano imprese già decotte (Di martedì 16 febbraio 2021) Sì agli aiuti per le aziende sane, non per chi non ha prospettive future. Si vuole accelerare con i piani del Recovery fund, il regolamento venerdì sulla Gazzetta Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 febbraio 2021) Sì agli aiuti per le aziende sane, non per chi non ha prospettive future. Si vuole accelerare con i piani del Recovery fund, il regolamento venerdì sulla Gazzetta

cippalippissimo : @petunianelsole Infatti non lo è. Ci si prepara alla concreta possibilità dell’era Ricciardi-Galli-Speranza, usando… - CartoniOnline : Petrie, ilpiccolo Pteranodonte sta attraversando un momento difficile, in quanto si prepara per 'Giorno dei volatil… - diocesigubbio : ?? Anche la #ChiesaEugubina si prepara a vivere la #Quaresima, rinnovando i tradizionali appuntamenti che accompagna… - Qua_Agatha : RT @FrontieraRieti: Che cos'è la Quaresima? Come si conteggia? Quali gesti si compiono? Quali le letture? Alla scoperta del tempo forte che… - LalliVincenzo : RT @FrontieraRieti: Che cos'è la Quaresima? Come si conteggia? Quali gesti si compiono? Quali le letture? Alla scoperta del tempo forte che… -