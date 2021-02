(Di martedì 16 febbraio 2021) Hirvingè statoincaricaturale con le sembianze dei. Ilè firmato da Stefano Monda, artista noto per coniugare la passione per il cartone animato con quella del calcio. La, rilanciata da Deportes, èta, a testimonianza della popolarità del calciatore messicano del Napoli. Y el Chuckyya tiene su retrato estilos . El artista Stefano Monda ha recreado a Hirvingy su familia como la versión de la famosa caricatura. #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/JubfJd58j6 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 15, 2021 L'articolo ilNapolista.

napolista : Lozano viene ritratto in versione Simpson e la foto diventa subito virale Deportes rilancia la caricatura opera del… - Mzilla03 : RT @Capolii21: Tra l'altro viene anche paragonato a Lozano @INPS_it ci pensate voi? - Capolii21 : Tra l'altro viene anche paragonato a Lozano @INPS_it ci pensate voi? - davide_luise : @davideru94 Sono comunque 20 giorni in un periodo importante. Sul girare la rosa mi viene da sorridere: dimmi chi a… - Emmuzza21 : @LucaMarelli72 Vada a rivedere l'azione del fallo di cuadrado su lozano è fuorigioco lozano se fischiano il fuorigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano viene

L'infortunio di Hirvingpoteva essere meno grave? L'analisifatta da Corriere dello Sport che critica le scelte del tecnico.I muscoli della coscia sono più esposti a questo problema, si lavora molto in allungamento e di fatto quando vai in falcata richiami la gamba in avanti, quindi il muscolostirato.ha ...L’infortunio di Hirving Lozano poteva essere meno grave? L’analisi viene fatta da Corriere dello Sport che critica le scelte del tecnico. Hirving Lozano si è sottoposto ieri ad esami strumentali alla ...EUROPA LEAGUE/L’attaccante messicano, fuori almeno venti giorni, salterà la partita di coppa con il Granada e l’incontro di campionato con l’Atalanta a Bergamo NAPOLI. Non bastava il cannoniere all ti ...