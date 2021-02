Lotta al covid, è la signora Bianca la prima over 85 a ricevere il vaccino. Oltre 3mila prenotazioni (Di martedì 16 febbraio 2021) Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia - Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia - romagna.it/... Leggi su forlitoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia - Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia - romagna.it/...

Agenzia_Ansa : Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi nell'ambito delle misure di lotta al #Covid19, deve essere immediatamente r… - myrtamerlino : Oggi alle ore 13.00 avrò in collegamento il leader della @LegaSalvini, @matteosalvinimi. Con lui parleremo dell'inc… - Ettore_Rosato : #11feb Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza. Promuovere l’uguaglianza di genere è fondamentale e bisog… - turgia76 : Un tribunale amministrativo olandese ha dichiarato illegale il coprifuoco come misura statale nella lotta contro la… - GazzettadiSiena : Fondazione Toscana Life Sciences, approvato il programma delle attività per il 2021 -