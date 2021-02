Lopetegui | «Il Dortmund non ha solo Haaland…» – VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Julen, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il BorussiaJulen, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia. Le sue parole. «Sarà bello giocare gli ottavi di finale di Champions League e competere con una squadra che ha vinto il proprio girone e possiede uno dei migliori attacchi al mondo. Periodo negativo del Borussia? I risultati contano ma hanno grande potenziale e creano tante occasioni con una qualità offensiva difficile da trovare nel calcio. Affronteremo il Borussia, una squadra costruita per vincere la Bundesliga ed essere protagonista in Champions League. Questo fa capire quali siano le capacità della ...

Julen, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia ...sul BorussiaQuello che si presenta in Spagna è un Borussiain grande crisi, reduce da tre sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime sei in Bundesliga. Ma ...Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ...L'allenatore del Siviglia è pronto a puntare sull'ex atalantino nell'ottavo di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: Adesso è in condizione. È un giocatore intelligente.