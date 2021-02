Lombardia | sì unanime del consiglio regionale a legge sui disturbi alimentari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Ildellaha approvato all'unanimità il progetto disui. Laintroduce nuovi strumenti a contrasto di patologie come l'anoressia e la bulimia. La relatrice del provvedimento è la vicepresidente della Commissione Sanità, Simona Tironi. Il provvedimento discusso e votato inprevede l'istituzione di una reteper la prevenzione e la cura deidell'alimentazione con l'implementazione in ogni Asst di interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi e l'eventuale invio dei pazienti alle strutture più appropriate. Ci saranno, tra le cose, aziende ospedaliere ...