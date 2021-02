TV7Benevento : Lombardia: sì unanime del consiglio regionale a legge sui disturbi alimentari... -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia unanime

La Sicilia

... raccogliendo, seppur in modi diversi, una pressochédisponibilità delle forze politiche ... Vita Consacrata per la( AVCL ), A. Ge. LAZIO, Centro Nazionale Economi di Comunità (C. N. ......quella Città servirà di collegamento spirituale e materiale con la Città di Bergamo e la... 2 " Tale delibera venne ratificata, il 25 giugno 1948, dal Consiglio Comunale con voto, cui ...Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità il progetto di legge sui disturbi alimentari. La ...«Una decisione immotivata, incomprensibile e inaccettabile nella sua intempestività, irrispettosa di tanti operatori della filiera turistica e dell’indotto, che fino all’ultimo avevano messo in campo ...