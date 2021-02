(Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – A sostegno degli obiettivi viene stanziato un milione e mezzo di euro all’anno, che si aggiunge alle risorse già previste su questo tema per le attività in essere e che attualmente ammontano a circa 4 milioni di euro l’anno. “La–spiega la relatrice Tironi (Forza Italia)- ha preso spunto da una serie di visite a strutture lombarde che si occupano didella nutrizione e dell’alimentazione come il Centro Pilota per il Trattamento deidel Comportamento Alimentare degli Spedali Civili di Brescia e Villa Miralago a Cuasso al Monte in provincia di Varese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Lombardia: sì unanime del consiglio regionale a legge sui disturbi alimentari (2) - #Lombardia: #unanime… - TV7Benevento : Lombardia: sì unanime del consiglio regionale a legge sui disturbi alimentari (2)... - TV7Benevento : Lombardia: sì unanime del consiglio regionale a legge sui disturbi alimentari... -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia unanime

La Sicilia

Il consiglio regionale dellaha approvato all'unanimità il progetto di legge sui disturbi alimentari. La legge regionale introduce nuovi strumenti a contrasto di patologie come l'anoressia e la bulimia. La relatrice del ...... raccogliendo, seppur in modi diversi, una pressochédisponibilità delle forze politiche ... Vita Consacrata per la( AVCL ), A. Ge. LAZIO, Centro Nazionale Economi di Comunità (C. N. ...(Adnkronos) - A sostegno degli obiettivi viene stanziato un milione e mezzo di euro all’anno, che si aggiunge alle risorse già previste su questo tema per le attività in essere e che attualmente ammon ...«Una decisione immotivata, incomprensibile e inaccettabile nella sua intempestività, irrispettosa di tanti operatori della filiera turistica e dell’indotto, che fino all’ultimo avevano messo in campo ...