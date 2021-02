Lombardia | scommette su aerospazio | sostegno a Politecnico per nuovo incubatore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - La giunta della Regione, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha deciso di sostenere l'iniziativa di dare vita in, all'interno del distretto di innovazione in Bovisa deldi Milano, a un centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese nel settore. In caso di aggiudicazione della gara europea ilregionale si sostanzierà in un cofinanziamento per concedere i contributi alle start up del settore aerospaziale incubate nell'Esa Bic. "Come Regione- ha detto Guidesi - alla luce della rilevanza che il settorepuò rappresentare per lo sviluppo economico regionale e considerando questa ...