Lodovica Comello a E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici l'avrebbe voluta in giuria (Di martedì 16 febbraio 2021) Antonella Clerici esprime tutta la sua ammirazione per Lodovica Comello che in collegamento oggi con E' sempre mezzogiorno ha presentato il suo libro "L'asciugona. Cronache di gravidrammi e altalene emozionali". Non c'è dubbio che la Comello sia un'artista davvero completa e non a caso la Clerici l'avrebbe voluta nella giuria di Ti lascio una canzone, già un bel po' di anni fa. Lei non l'ha mai saputo ma la conduttrice di E' sempre mezzogiorno tentò in tutti i modi di averla in prima serata su Rai 1, purtroppo Lodovica aveva già altri impegni. Attrice, cantante, conduttrice e tanto altro ancora ma tutto è nato dal suo personaggio Violetta.

