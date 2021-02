Lockdown, Bassetti: "Ok se facciamo 7 milioni di vaccini in 15 giorni" (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Lockdown? Sì ma solo se sappiamo fare 7-8 milioni di vaccinazioni in 15 giorni. Altrimenti, cosa chiudiamo a fare?". Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Coffee Break su La7. "Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15 giorni? La chiusura oltretutto è una scelta politica, non di un tecnico. Noi non abbiamo oggi la situazione del marzo 2020. Il Lockdown significa chiudere tutte le attività produttive e le scuole, che alle superiori già si affidano alla Dad. Io vivo in una regione arancione, con ristoranti chiusi e altre misure. Parlare di Lockdown significa sventolare una minaccia", aggiunge. "I vaccini sono l'unica soluzione alle varianti. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - "? Sì ma solo se sappiamo fare 7-8di vaccinazioni in 15. Altrimenti, cosa chiudiamo a fare?". Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Coffee Break su La7. "Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15? La chiusura oltretutto è una scelta politica, non di un tecnico. Noi non abbiamo oggi la situazione del marzo 2020. Ilsignifica chiudere tutte le attività produttive e le scuole, che alle superiori già si affidano alla Dad. Io vivo in una regione arancione, con ristoranti chiusi e altre misure. Parlare disignifica sventolare una minaccia", aggiunge. "Isono l'unica soluzione alle varianti. Non ...

LegaSalvini : LOCKDOWN ITALIA, BASSETTI: 'QUALCUNO È UN DISCO ROTTO' - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Lockdown nazionale? No, è una misura barbara: mette sullo stesso piano situazioni molto different… - LegaSalvini : LOCKDOWN? BASSETTI SENZA GIRI DI PAROLE. ++ DA ASCOLTARE! ++ - boettoisabella1 : RT @Adnkronos: #Lockdown, #Bassetti: 'Ok se facciamo 7 milioni di vaccini in 15 giorni' - PaoloBersani : @Adnkronos @ilsecoloxix @rainews @corriere @skytg24 @mediasettgcom24 Ricordiamo che #Bassetti a giugno 2020 ci racc… -