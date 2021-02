Lockdown, Bassetti: “Ok se facciamo 7 milioni di vaccini in 15 giorni” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Lockdown? Sì ma solo se sappiamo fare 7-8 milioni di vaccinazioni in 15 giorni. Altrimenti, cosa chiudiamo a fare?”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Coffee Break su La7. “Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15 giorni? La chiusura oltretutto è una scelta politica, non di un tecnico. Noi non abbiamo oggi la situazione del marzo 2020. Il Lockdown significa chiudere tutte le attività produttive e le scuole, che alle superiori già si affidano alla Dad. Io vivo in una regione arancione, con ristoranti chiusi e altre misure. Parlare di Lockdown significa sventolare una minaccia”, aggiunge. “I vaccini sono l’unica soluzione alle varianti. Non possiamo andare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) “? Sì ma solo se sappiamo fare 7-8di vaccinazioni in 15. Altrimenti, cosa chiudiamo a fare?”. Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Coffee Break su La7. “Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15? La chiusura oltretutto è una scelta politica, non di un tecnico. Noi non abbiamo oggi la situazione del marzo 2020. Ilsignifica chiudere tutte le attività produttive e le scuole, che alle superiori già si affidano alla Dad. Io vivo in una regione arancione, con ristoranti chiusi e altre misure. Parlare disignifica sventolare una minaccia”, aggiunge. “Isono l’unica soluzione alle varianti. Non possiamo andare ...

LegaSalvini : LOCKDOWN ITALIA, BASSETTI: 'QUALCUNO È UN DISCO ROTTO' - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Lockdown nazionale? No, è una misura barbara: mette sullo stesso piano situazioni molto different… - Adnkronos : #Lockdown, #Bassetti: 'Ok se facciamo 7 milioni di vaccini in 15 giorni' - UNDMofficial : New post: Bassetti sul lockdown: “Arriverà la 3° ondata, ma chiudere tutto non ha senso” - Gio53272615 : RT @tempoweb: #Bassetti: il #lockdown è una misura barbara #infettivologo #covid #coronavirus #varianteinglese -