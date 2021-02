Locarno 2021: nasce il nuovo concorso Corti d’autore (Di martedì 16 febbraio 2021) nasce il nuovo concorso Corti d'autore, una novità nel programma del Festival di Locarno che farà parte della sezione Pardi di domani. Pardi di domani, la sezione del Locarno Film Festival dedicata ai cortometraggi, si arricchisce di un nuovo programma competitivo, Corti d'autore, riservato alle opere brevi di cineasti già protagonisti del panorama internazionale. La direzione artistica, che sta lavorando al disegno di un'edizione si spera all'insegna del rilancio e della ripartenza, apre così una significativa possibilità di partecipazione al Festival a registi di rilievo impegnati a sperimentare con formati inediti e innovativi. Il Locarno Film Festival riparte nel 2021 accendendo una nuova luce sul cortometraggio, da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021)ild'autore, una novità nel programma del Festival diche farà parte della sezione Pardi di domani. Pardi di domani, la sezione delFilm Festival dedicata ai cortometraggi, si arricchisce di unprogramma competitivo,d'autore, riservato alle opere brevi di cineasti già protagonisti del panorama internazionale. La direzione artistica, che sta lavorando al disegno di un'edizione si spera all'insegna del rilancio e della ripartenza, apre così una significativa possibilità di partecipazione al Festival a registi di rilievo impegnati a sperimentare con formati inediti e innovativi. IlFilm Festival riparte nelaccendendo una nuova luce sul cortometraggio, da ...

