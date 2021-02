Lo strano appuntamento di Zingaretti e Salvini alla “non facciamoci del male”: imbarazzi e silenzi (Di martedì 16 febbraio 2021) Si sono incontrati in serata, al termine di una giornata ad alta tensione sulla questione delle piste da sci, che rischiava di far scoppiare il governo prima ancora del suo approdo in Parlamento per la fiducia. Matteo Salvini e Nicola Zingaretti sono dunque corsi ai ripari, inaugurando quella che si prospetta come una tornata, e con ogni probabilità, una stagione di incontri bilaterali tra leader per cercare di tenere insieme una maggioranza che ha fatto a cazzotti fino all’altro ieri. E che, senza continui puntellamenti, rischia di finire ko molto prima dell’orizzonte di un anno che ormai tutti assegnano al governo Draghi. L’imbarazzo di Salvini sull’incontro con Zingaretti L’incontro tra il segretario del Carroccio e quello della Lega è durato circa mezz’ora. Secondo quanto riferito dal primo, hanno parlato di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Si sono incontrati in serata, al termine di una giornata ad alta tensione sulla questione delle piste da sci, che rischiava di far scoppiare il governo prima ancora del suo approdo in Parlamento per la fiducia. Matteoe Nicolasono dunque corsi ai ripari, inaugurando quella che si prospetta come una tornata, e con ogni probabilità, una stagione di incontri bilaterali tra leader per cercare di tenere insieme una maggioranza che ha fatto a cazzotti fino all’altro ieri. E che, senza continui puntellamenti, rischia di finire ko molto prima dell’orizzonte di un anno che ormai tutti assegnano al governo Draghi. L’imbarazzo disull’incontro conL’incontro tra il segretario del Carroccio e quello della Lega è durato circa mezz’ora. Secondo quanto riferito dal primo, hanno parlato di ...

