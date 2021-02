Lo scoop delle “Iene” | il giudice anti-Salvini si fa aprire il ristorante durante il lockdown

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Siamo al 28 gennaio quando il Lazio è in zona arancione: niente ristore bar aperti, neanche la mattina se non per l’asporto. Valeva per tutti tranne che per il ilNunzio Sarpietro. È il gup del processo per la nave Gregoretti, quello che vede al momento Matteoindagato per sequestro di persona. Più rilevante è sapere cosa ha scoperto l’inviato de LeFilippo Roma. Ilsi è recato in un notodi pesce e nonostante il mini -di tenere aperto secondo le disposizioni del governo, l’inviato trova nel locale Sarpietro seduto in tavola, nel locale vuoto, con la figlia ed un altro giovane. Siamo nella commedia più farsesca che si possa immaginare. o nell’orrore, fate voi. IlSarpietro “sgamato” dalle ...