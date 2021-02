Liverpool | Salah sorride | «Ci siamo divertiti contro il Lipsia»

SkySport : LIPSIA-LIVERPOOL 0-2 Risultato finale ? ? #Salah (53') ? #Mané (58') ?? - zazoomblog : Lipsia-Liverpool Klopp torna a gioire: Salah e Manè regalano la vittoria ai Reds Nagelsmann k.o. all’andata -… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Lipsia-Liverpool 0-2 Hanno deciso le reti di Salah e Mane nel corso del secondo tempo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #ChampionsLeague: #Salah-#Manè, il #Lipsia k.o. E il #Liverpool 'vede' i quarti - GIUSPEDU : RT @SkySport: LIPSIA-LIVERPOOL 0-2 Risultato finale ? ? #Salah (53') ? #Mané (58') ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Salah

Mohamedporta in vantaggio ilal 53' sfruttando un retropassaggio errato di Sabitzer, nel match che può rappresentare la scossa per i reds dopo tre sconfitte consecutive in campionato.Mohamed, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League vinto contro il ...Un Kylian Mbappè devastante trascina il suo Psg verso una vittoria clamorosa mentre il Liverpool porta a casa una vittoria netta contro il Lipsia, fuori casa ...Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky Sports al termine del match di Champions League vinto contro il Lipsia ...