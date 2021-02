LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Vlhova subito fuori. Buon inizio di Brignone (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.08: Non è stata una Buona prova di Marta Bassino, che ha accusato quasi un secondo di ritardo da Holdener. La piemontese è sesta al momento e si qualificano le prime otto di ogni girone. Brignone invece è al quarto posto. 9.05: La svizzera Wendy Holdener ha fatto segnare il miglior tempo nel gruppo blu (32”69). Bassino scende in quinta posizione. In quello rosso comanda la slovena Meta Hrovat (32”78) con Brignone terza. 9.02: E’ scesa anche Brignone che ha fatto meglio della compagna di squadra. 33”35. E’ il miglior tempo in assoluto al momento. 9.01: subito un clamoroso colpo di scena. E’ uscita Petra Vlhova! Bassino ha chiuso la sua prova in 33”68. 9.00: Le prime a partire saranno Bassino e ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.08: Non è stata unaa prova di Marta Bassino, che ha accusato quasi un secondo di ritardo da Holdener. La piemontese è sesta al momento e si qualificano le prime otto di ogni girone.invece è al quarto posto. 9.05: La svizzera Wendy Holdener ha fatto segnare il miglior tempo nel gruppo blu (32”69). Bassino scende in quinta posizione. In quello rosso comanda la slovena Meta Hrovat (32”78) conterza. 9.02: E’ scesa ancheche ha fatto meglio della compagna di squadra. 33”35. E’ il miglior tempo in assoluto al momento. 9.01:un clamoroso colpo di scena. E’ uscita Petra! Bassino ha chiuso la sua prova in 33”68. 9.00: Le prime a partire saranno Bassino e ...

