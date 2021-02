LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: tra poco il via delle qualificazioni. In pista Brignone e Bassino (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00: Le prime a partire saranno Bassino e Vlhova. Ricordiamo che si gareggia su due piste diverse rispetto a quella che ospiterà la fase finale. 8.56: Attesa soprattutto per Brignone e Bassino, che sono le punte di diamante dell’Italia in questa gara. 8.52: Alle 9.00 cominciano le qualifiche femminili. Bassino e Della Mea sono nel gruppo blu, mentre Brignone e Pirovano sono nel rosso, forse il più complicato tra i due gironi. 8.45: In campo maschile l’Italia schiera Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni. I primi tre sono stati inseriti nel gruppo rosso, mentre il più giovane degli azzurri è finito nel gruppo blu. 8.40: n campo femminile l’Italia punta soprattutto alla coppia Marta ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00: Le prime a partire sarannoe Vlhova. Ricordiamo che si gareggia su due piste diverse rispetto a quella che ospiterà la fase finale. 8.56: Attesa soprattutto per, che sono le punte di diamante dell’Italia in questa gara. 8.52: Alle 9.00 cominciano le qualifiche femminili.e Della Mea sono nel gruppo blu, mentree Pirovano sono nel rosso, forse il più complicato tra i due gironi. 8.45: In campo maschile l’Italia schiera Luca de Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni. I primi tre sono stati inseriti nel gruppo rosso, mentre il più giovane degli azzurri è finito nel gruppo blu. 8.40: n campo femminile l’Italia punta soprattutto alla coppia Marta ...

