LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: oro Marta Bassino! "E ora il gigante…" (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL'ORO DI Marta BASSINO Marta BASSINO: "MI SONO TOLTA UN PESO! E ORA IL gigante…" 16.19 AGGIORNAMENTO. La FIS ha cambiato il regolamento. In finale non vale la regola di chi ottiene il miglior tempo nella seconda manche. Dunque Marta Bassino e Katharina Liensberger hanno vinto l'oro A PARI MERITO! Ex aequo. Incredibile… 15.52 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 15.51 Questo oro darà una grande carica a Marta anche in vista del gigante di giovedì, dove sarà la donna da battere, nonostante una pista molto facile e poco adatta alle sue caratteristiche. 15.50 Oggi era destino che vincesse Marta Bassino. Si è salvata di 1 centesimo dall'eliminazione stamattina.

