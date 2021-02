LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Marta Bassino ha chiuso A PARI MERITO CON LIENSBERGER! Come già successo in semifinale, ha vinto perché ha ottenuto il miglior tempo nella seconda manche! Allucinante, oggi era il suo giorno! 15.41 Marta Bassino CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 15.40 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 15.38 E adesso Marta Bassino. 0.50 da recuperare all’austriaca Liensberger. Serve l’impresa. 15.38 Medaglia di bronzo per Tessa Worley. La francese recupera tutto sulla pista rossa e batte l’americana di 1?18. 15.37 Parte la finale per il bronzo. Tessa Worley parte con 0.50 nei confronti di Paula Moltzan. 15.36 Ora la seconda ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41ha chiuso A PARI MERITO CON LIENSBERGER! Come già successo in semifinale, ha vinto perché ha ottenuto il miglior tempo nella seconda manche! Allucinante, oggi era il suo giorno! 15.41CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 15.40 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 15.38 E adesso. 0.50 da recuperare all’austriaca Liensberger. Serve l’impresa. 15.38 Medaglia di bronzo per Tessa Worley. La francese recupera tutto sulla pista rossa e batte l’americana di 1?18. 15.37 Parte la finale per il bronzo. Tessa Worley parte con 0.50 nei confronti di Paula Moltzan. 15.36 Ora la seconda ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino in semifinale! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino in semifinale! - #alpino #Parallelo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: sarà derby Brignone-Bassino ai quarti! - #alpino #Parallelo… - UgoBaroni : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… - Wally_84 : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… -