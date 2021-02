LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino oro a pari merito! “Adesso il gigante…” (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ORO DI Marta Bassino Marta Bassino: “MI SONO TOLTA UN PESO! E ORA IL gigante…” IL MEDAGLIERE DEI Mondiali: PRIMO ORO PER L’ITALIA! 16.27 Anche la RAI conferma che la FIS ha cambiato il risultato finale diversi minuti dopo la gara, assegnando l’oro a pari merito. Rimaniamo basiti. 16.23 Pensate che sul momento nemmeno la FIS aveva assegnato l’oro alla Liensberger. Allucinante… 16.19 AGGIORNAMENTO. La FIS ha cambiato il regolamento. In finale non vale la regola di chi ottiene il miglior tempo nella seconda manche. Dunque Marta Bassino e Katharina Liensberger hanno vinto l’oro A pari merito! Ex aequo. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ORO DI: “MI SONO TOLTA UN PESO! E ORA IL” IL MEDAGLIERE DEI: PRIMO ORO PER L’ITALIA! 16.27 Anche la RAI conferma che la FIS ha cambiato il risultato finale diversi minuti dopo la gara, assegnando l’oro amerito. Rimaniamo basiti. 16.23 Pensate che sul momento nemmeno la FIS aveva assegnato l’oro alla Liensberger. Allucinante… 16.19 AGGIORNAMENTO. La FIS ha cambiato il regolamento. In finale non vale la regola di chi ottiene il miglior tempo nella seconda manche. Dunquee Katharina Liensberger hanno vinto l’oro AEx aequo. ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! - #alpino #Parallelo… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino in semifinale! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino in semifinale! - #alpino #Parallelo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Mondiali in DIRETTA: sarà derby Brignone-Bassino ai quarti! - #alpino #Parallelo… - UgoBaroni : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, il parallelo uomini e donne in diretta LIVE ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbraio al… -