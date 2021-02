LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: derby Bassino-Brignone, De Aliprandini ai quarti! (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Questi i quarti di finale maschili: Meillard (Svizzera)-Strasser (Germania) Radamus (Usa)-Zubcic (Croazia) Schmid (Germania)-De Aliprandini (Italia) Faivre (Francia)-Gstrein (Austria) 14.43 Scivola lo svedese Roenngren, passa l’austriaco Gstrein. 14.42 Il francese Faivre elimina il finlandese Torsti con 55 centesimi di vantaggio. 14.40 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOO!!! De Aliprandini rimonta, va in testa, poi sbaglia nel finale, ma batte Odermatt per un solo centesimo! E’ ai quarti di finale, sfiderà il tedesco Schmid! 14.39 Il tedesco Schmid aveva 0.50 di vantaggio e ne conserva 0.09 per battere lo sloveno Hadalin. Ora De Aliprandini: deve recuperare 26 centesimi a Odermatt. 14.37 Anche il croato Zubcic recupera ed elimina di 0.20 il ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 Questi i quarti di finale maschili: Meillard (Svizzera)-Strasser (Germania) Radamus (Usa)-Zubcic (Croazia) Schmid (Germania)-De(Italia) Faivre (Francia)-Gstrein (Austria) 14.43 Scivola lo svedese Roenngren, passa l’austriaco Gstrein. 14.42 Il francese Faivre elimina il finlandese Torsti con 55 centesimi di vantaggio. 14.40 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! GRANDISSIMOOOOOOOOOO!!! Derimonta, va in testa, poi sbaglia nel finale, ma batte Odermatt per un solo centesimo! E’ ai quarti di finale, sfiderà il tedesco Schmid! 14.39 Il tedesco Schmid aveva 0.50 di vantaggio e ne conserva 0.09 per battere lo sloveno Hadalin. Ora De: deve recuperare 26 centesimi a Odermatt. 14.37 Anche il croato Zubcic recupera ed elimina di 0.20 il ...

