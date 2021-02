LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali in DIRETTA | Bassino avanti con il brivido | bene Brignone

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.28: Le otto qualificate del gruppo blu 1 Wendy Holdener (SUI) 32”69 2 Tina Robnik (SLO) +0.26 3 Maryna Gasienica-Daniel (POL) +0.31 4 Andrea Filser (GER) +0.64 5 Paula Moltzan (USA) +0.70 6 Tessa Worley (FRA) +0.71 7 Alex Tilley (GBR) +0.96 8 Marta(ITA) +0.99 9.25:QUALIFICATA! 9.21: Forse è scampato anche l’ultimo pericolo per, visto che la canadese Gray è dodicesima, ma non lontana dalla piemontese. Mancano solo tre discese ora 9.19: C’è davvero attesa e paura per Marta, che in questo momento è l’ultima delle qualificate nel gruppo blu. 9.17: Dovrebbe avercela fatta invece Federica, che è attualmente al quinto posto a 57 centesimi da Meta Hrovat, leader del gruppo rosso. 9.15: MARTA ...